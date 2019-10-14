Россия проведет стратегические учения по управлению ВС РФ 15-17 октября

Москва, 14 октября. Стратегические учения по управлению Вооруженными силами РФ пройдут в России 15-17 октября. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«В период с 15 по 17 октября 2019 года пройдут стратегические командно-штабные учения по управлению Вооруженными силами», — говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что учения будут проводиться с целью проверки уровня подготовленности органов военного управления и совершенствования навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками.

В них примут участие порядка 12 тысяч человек личного состава, а также до 105 летательных аппаратов (из которых пять стратегических ракетоносцев), до 15 надводных кораблей, пять подводных лодок, 213 пусковых установок РВСН и 310 единиц боевой и спецтехники.

Сообщается, что в ходе учений будут выполняться пуски крылатых и баллистических ракет различного базирования, в том числе по полигонам Пембой, Чижа и Кура.

Будут задействованы оперативные группы центральных органов военного управления, соединения и части РВСН, дальняя и военно-транспортная авиация, соединения и воинские части, которые обеспечивают действия сил стратегического сдерживания, а также подразделения спецназначения в роли сил условного противника.

Также в маневрах используют аэродромы дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, полигоны военных округов, Северного флота и несколько морских полигонов — в Баренцевом, Балтийском, Черном, Охотском и Каспийском морях.

В сентябре в России прошли масштабные стратегические командно-штабные учения «Центр-2019». Участие в маневрах приняли около 128 тысяч военнослужащих из России, Казахстана, Китая, Киргизии, Индии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также были задействованы свыше 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов. В Сети стали доступны видео стрельб из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч»).