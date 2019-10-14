Франция вслед за США приняла решение о выводе спецсил из Сирии

Париж, 14 октября. Власти Франции вслед за США приняли решение о выводе своих спецсил из Сирии. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

«В ближайшие часы будут приняты меры для обеспечения безопасности французского военного и гражданского персонала, присутствующего в этом районе», — говорится в сообщении.

#Syrie Comme les États-Unis, la France retire ses Forces spéciales face à l’offensive turque.

« Des mesures seront prises dans les prochaines heures pour assurer la sécurité des personnels français militaires et civils présents dans la zone » a annoncé l’Elysee cette nuit. — jean-do merchet (@jdomerchet) 14 октября 2019 г.

В минувшее воскресенье США объявили о выводе тысячи военных из Сирии из-за проводимой Турцией операции.

Как напоминает «Газета.ru», антитеррористическая операция «Источник мира» в приграничных районах Сирии началась в минувшую среду, об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Она направлена на создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Отметим, что «Источник мира» ведется не против курдов как национальности, а против вооруженных формирований. Официально курдские «Демократические силы Сирии» (SDF) заявляют о «борьбе с терроризмом» в Сирии, однако на деле они включают боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в свои ряды.

Известно, что курдские боевики выводили членов ИГ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз. В ходе военных действий в Сирии боевики SDF, активно сотрудничающие с террористами, захватили восточное побережье Евфрата. Нередко под предлогом «борьбы с ИГ» курдские вооруженные формирования грабили и убивали мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.