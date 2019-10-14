Ученые объяснили, как настроение зависит от состояния печени

Париж, 14 октября. Французские ученые назвали печень «железой настроения». Они уверены, что состояние печени влияет на настроение человека.

Ученые провели опрос, как настроение зависит от состояния печени. Они провели опрос среди 165 тысяч человек с расстройствами нервой системы. Исследователи пришли к выводу, что стресс и депрессивные состояния чаще выявляются у людей с нарушениями функции печени.

При нарушениях печень накапливает токсические вещества, отравляющие организм. Человек начинает плохо спать, испытывать головные боли. Он постоянно усталый, сонный, депрессивный.

Американские ученые подтвердили эту теорию. Они отметили, что пациенты с нервыми расстройствами не спешат проверять печень, пишет Planet Today.

Эксперты напоминают, что если вы чувствуете тяжесть в правом подреберье, пора обратиться к врачу. К симптомам нарушения функции печени также относится сонливость, именение цвета стула и странные вкусовые ощущения.

Ученые добавляют, что печень чаще всего страдает от плохого питания и вредных привычек. Некоторые заболевания протекают без ярких симптомов, среди них гепатоз, гепатит.

Специалисты советуют ежегодно проходить медицинский осмотр, сдавать кровь и проверять печеночные показатели, делать УЗИ-исследования органов брюшной полости.

Ранее ученые выяснили, что у людей, которые медленно ходят, меньшая плотность мозга. У них зафиксировано старение мозга, которое начинается после 45 лет.