Сирийская армия вошла в населенный пункт Тель-Тамр в Хасаке

Дамаск, 14 октября. Подразделения сирийской армии вошли в населенный пункт Тель-Тамр в провинции Хасака. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Как передает корреспондент издания, мирное население приветствует освободителей от курдского террора.

Ранее сообщалось, что сирийские войска 14 октября берут под контроль участок границы с Турцией для защиты мирного населения. По информации СМИ, армия САР вступила в город Манбидж и войдет в Кобани в ближайшие часы.

Напомним, на минувшей неделе Турция начала антитеррористическую операцию на севере Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что военные действия Анкары в соседнем государстве нацелены на зачистку территории от курдских вооруженных формирований и создание зоны безопасности, куда смогут вернуться сирийские беженцы. Анкара считает курдские SDF связанными с террористами и сепаратистами из «Рабочей партии Курдистана», которые действуют в восточных провинциях Турции.

Как отметил координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков, Анкара атакует исключительно курдских боевиков и террористическую организацию «Исламское государство»1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН).

Отметим, что курдские боевики принимали в свои ряды террористов и выводили членов ИГ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз. В ходе военных действий в Сирии боевики SDF, активно сотрудничающие с террористами, захватили восточное побережье Евфрата. Нередко под предлогом «борьбы с ИГ» курдские вооруженные формирования грабили и убивали мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.