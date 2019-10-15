Сирийская армия нашла склад взрывчатки боевиков на западе Эс-Сувейды

Дамаск, 15 октября. Подразделение Сирийской арабской армии (САА) и компетентные органы в сотрудничестве с мирными жителями обнаружили склад оружия, оставшийся от террористов в районе Аль-Ляджат на западе провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Среди обнаруженного оружия были пулеметы ДШК, самодельные взрывные устройства, винтовки, 14 пулеметов, а также военная форма. Склад находился к северо-западу от деревни Дейр-Дама, которая буквально в прошлом году была освобождена сирийской правительственной армией.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

«Операция по прочесыванию была проведена в районе Аль-Ляджат в провинции Эс-Сувейда в Сирии. В сотрудничестве с местными жителями военными был найден склад с оружием и боеприпасами террористов. Мы нашли автоматы и ящики с боеприпасами (12,7 мм - пулемет Калашникова). Также были обнаружены противогазы и некоторые лекарства, которые использовались террористами для борьбы с Сирийской арабской армией. Тщательные поиски будут продолжаться до тех пор, пока район не станет полностью безопасным», — заявил один из военных в комментарии ФАН.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда сирийские правительственные войска находят оружие и боеприпасы, оставленные от незаконных вооруженных группировок в освобожденных деревнях и городах. Как правило, это происходит практически ежедневно. Сирийские военные делают все возможное, чтобы обезопасить регион от мин-ловушек и самодельных взрывных устройств, которые могли оставить после себя террористы. Все обнаруженное оружие ликвидируется.

Ранее сообщалось, что инженерные группы сирийской правительственной армии нашли туннели боевиков во время осмотра ферм и городов, которые были освобождены во время недавней военной операции в северных районах провинций Хама и Идлиб.

В частности, сирийские военные обнаружили сеть туннелей и пещеры на сельскохозяйственных землях, окружающих город Хан-Шейхун в южной части Идлиба. Местный источник сообщил, что инженерные подразделения наткнулись на пещеру с длинной сетью туннелей, которую террористы запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 использовали в качестве своей штаб-квартиры, там же они прятались от российских и сирийских авиаударов.

1 Организация запрещена на территории РФ.