Преемница канцлера ФРГ Ангелы Меркель на посту лидера немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр сделала заявление по поводу отношений между Германией и Россией, коснувшись темы Крыма. Крамп-Карренбауэр заявила, что Берлину нужно выстраивать добрососедские отношения с Москвой, но в «крымском вопросе» молчать не стоит, поскольку при воссоединении Крыма с РФ якобы «было нарушено международное право».

Крымские политики уже напомнили преемнице Меркель, что тридцать лет назад Германия объединилась безо всяких референдумов, даже не спросив мнения граждан, в отличие от Крыма, где за воссоединение с РФ высказалось более 95% жителей полуострова. Аннегрет Крамп-Карренбауэр пригласили посетить Крым, чтобы она лично смогла убедиться, что вхождение полуострова в состав РФ полностью отвечает чаяниям абсолютного большинства крымчан.

Комментируя заявление Крамп-Карренбауэр, член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич напомнил, что Крым — это неотъемлемая часть России, и так будет всегда, вне зависимости от того, нравится это Западу, или не нравится.

«Станет ли Крамп-Карренбауэр преемницей Меркель на посту канцлера, это еще вопрос, но эта красивая женщина изначально делает серьезнейшую стратегическую ошибку, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Одна из главных ошибок любого политика — показывать свою некомпетентность. Особенно это неприемлемо для политика такой страны, как Германия, которая фактически является лидером Европы. Так вот, как мы видим, в данном случае преемница Меркель проявила полную некомпетентность».

Клинцевич напомнил, что референдум по статусу Крыма проходил в полном соответствии с конституцией Украины, в которой прописаны условия организации и проведения плебисцитов.

«Кроме того, нет никаких оснований говорить о якобы нарушении международного права, — отметил сенатор. — Референдум по Крыму полностью соответствовал международному праву. Но, с точки зрения европейских лидеров, вся «вина» России, что она, не испросив разрешения Запада, «посмела» в трудное для жителей Крыма время прийти им на помощь. Дескать, как это Россия посмела принять самостоятельное решение и поддержать решение крымчан!»

Именно самостоятельная политика России так бесит Запад, считает парламентарий.

«А теперь давайте вспомним, как происходило объединение Германии в 1990 году, — напомнил собеседник ФАН. — Тогда добрая половина одной и другой страны — и ГДР, и ФРГ — не хотела этого объединения. До сих пор между западными и восточными землями Германии есть противоречия, в том числе в связи с разными социально-экономическими условиями».

Клинцевич также напомнил, что Германия принимала участие в операции НАТО против Югославии, и трагедия Косово, в том числе, на совести Берлина.

«Косово — эта просто классика международного преступления, в котором участвовала Германия», — подчеркнул член Совфеда.

Тем непростительнее заявление Аннегрет Крамп-Карренбауэр по Крыму, отметил Клинцевич.

«Эта преемница Меркель плохо начинает, боюсь — это фальстарт. Она показала всему германскому народу, что «лежит под хозяином» и будет исполнять любую команду, которую ей дадут. Думаю, немецкому народу такие лидеры не нужны. Так что у этой преемницы, судя по всему, серьезные проблемы», — резюмировал Франц Клинцевич.

Крым воссоединился с РФ весной 2014 года по результатам референдума, как неоднократно заявляли в Москве, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Кремль неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.