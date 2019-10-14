Дамаск, 14 октября. Власти Сирии заключили предварительное военное соглашение с курдской автономной администрацией. Об этом сообщил ее официальный представитель Бадран Джиа Курд.

По его словам, договоренность ограничена вопросом размещения военных в приграничных с Турцией регионах. Курд уточнил, что соглашение не включает в себя урегулирование политических вопросов, которые будут обсуждаться позднее.

Согласно достигнутым договоренностям, правительственные войска займут приграничные районы на северо-востоке Сирийской Арабской Республики, а именно от Манбиджа до Эль-Маликии.

Напомним, на прошлой неделе в приграничных районах Сирии началась антитеррористическая операция «Источник мира», направленная против курдских вооруженных формирований. О ее старте объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который указал, что целью процесса является создание зоны безопасности вдоль границы двух государств. Кроме того, Анкара намерена пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Официально курдские боевики из «Демократических сил Сирии» (SDF) заявляют о «борьбе с терроризмом», однако на деле включают экстремистов из «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в свои ряды. Таким образом были созданы спящие ячейки террористической организации.

Отметим, что на захваченных курдскими боевиками территориях исторически проживали арабы-сунниты. Теперь же курдские террористы угнетают местное население, устанавливая свои порядки в регионе.

Сирийская арабская армия ранее выдвинулась в северные районы для защиты мирного населения от террора курдских боевиков. Как сообщают местные СМИ, жители населенных пунктов к востоку от Евфрата приветствовали решение Дамаска направить в этот район войска.

1 Организация запрещена на территории РФ.