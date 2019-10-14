Турция заявила, что не остановит операцию в Сирии до момента достижения своих задач

Анкара, 14 октября. Турция будет продолжать антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии до достижения поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

«Те, кто игнорировал гибель тысяч мирных жителей во время нападений на Мосул, Ракку и Дейр-эз-Зор, сегодня выступают с призывом прекратить операцию «Источник мира» и угрожают Турции санкциями. Мы не остановимся, пока не достигнем поставленных задач», — написал Калын в своем Twitter.

Ранее ряд стран, в том числе и США, сообщали о том, что рассматривают возможность введения санкций в отношении Анкары в связи с боевыми действиями в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции турецких вооруженных сил в Сирии «Источник мира» 9 октября. Турецкая сторона проводит ее с целью создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы и пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Глава Турции подчеркнул, что эта мера позволит сирийским беженцам вернуться в страну.

Операция «Источник мира» проводится против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Эти вооруженные формирования в Сирии не воевали с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1, а договаривались, включали террористов в свои ряды. При этом официально курды заявляют о войне с ИГИЛ, хотя на самом деле это лишь предлог для захвата восточного берега Евфрата — территории, где живут сунниты.

Ранее Кремль заявил о недопустимости гибели мирных жителей в ходе турецкой операции в Сирии, об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Он также добавил, что в Москве исходят из того, что меры стабильности на северо-востоке САР должны быть обеспечены с учетом интересов всех этно-конфессиональных групп сирийского народа.

1 Организация запрещена на территории РФ.