Более тысячи беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании

Москва, 14 октября. Более тысячи беженцев вернулись из Ливана и Иорданию в Сирию за минувшие сутки, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 1094 человека пересекли границу через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» и «Насиб». Уточняется, что из Ливана прибыли 377 человек, в том числе 113 женщин и 192 ребенка, из Иордании на родину вернулись 717 беженцев, среди них 215 женщин и 366 детей. Уточняется, что всего для беженцев 24 часа в сутки работают 12 пунктов пропуска.

В МО РФ напомнили, что с 18 июля минувшего года из иностранных государств в Сирию вернулись 436 тыс. 241 человек. По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 3 октября этого года, в 45 странах остаются еще 6 млн 648 тыс. 511 официально зарегистрированных сирийских беженцев (среди них 1 млн 994 тыс. 553 женщин и 3 млн 390 тыс. 741 ребенок). О своем желании вернуться домой уже сообщили сирийцы из Ливана, Турции, Иордании, Германии, Ирака, Египта, Дании, Бразилии, Аргентины и Австрии.

В места постоянного проживания в Сирии из Идлибской зоны деэскалации за минувшие сутки вернулись 124 мирных жителя (в том числе 34 женщины и 11 детей). Из лагеря «Рукбан» вывод беженцев не осуществлялся.

Сообщили в министерстве и о ходе восстановления разрушенной инфраструктуры Сирии. Так, за минувшие сутки было восстановлено семь жилых домов (два — в провинции Хама, три — в провинции Хомс и два — в провинции Дамаск). Кроме того, в провинции Даръа была восстановлена водонасосная станция, а в провинции Эс-Сувейда — хлебопекарня. В провинции Эль-Кунейтра была проведена гуманитарная акция, в рамках которой нуждающимся выдали 750 продовольственных наборов общим весом более 3,71 тонн.

Были проведены работы по разминированию в провинции Даръа и провинции Дума. В результате военные обнаружили и уничтожили 37 взрывоопасных предметов.

Еще одна важная новость касается запуска завода по производству жидкого хлора и станции водоподготовки в провинции Латакия. Благодаря этому жители провинций Латакия и Тартус будут обеспечены чистой питьевой водой.