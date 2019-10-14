Москва, 14 октября. Супруг певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин выложил видео, на котором уговаривает супругу выпить самогон. В социальной сети Instagram он выложил видео с рыбалки.

На кадрах видна Валерия и пожилой капитан, которого знаменитость называет Матвеичем. Как уточнил Пригожин, они с женой отправились на рыбалку, но не учли погоду за бортом. Пригожин показал на видео Валерию с самогоном.

«Вчера было так холодно на воде, что возможно было согреться только самогончиком. Вот мы и уговаривали всем миром Лерочку наконец-то изменить своим привычкам. Как вы думаете, удалось нам ее убедить?» — написал Пригожин под видео.

При этом на видео Валерия стоит со топкой с прозрачной жидкости в руках. Ее муж за кадром пытается объяснить, что это «чистейший напиток», однако Валерия упорно стоит на своем. Напомним, Валерия старается вести здоровый образ жизни.

Ранее Валерия откровенно рассказала, как потеряла ребенка от Пригожина. По ее словам, она очень сильно заболела гриппом и приняла большую дозу антибиотиков, так как не знала, что беременна. Примерно спустя две недели Валерия поняла, что ждет ребенка. На тот момент она была на втором месяце беременности. Врачи, по ее словам, поддерживали исполнительницу и пытались ее успокоить словами о том, что с ребенком все еще может быть хорошо, однако произошло отторжение плода.

Напомним, Пригожин стал третьим супругом Валерии, они вступили в брак в 2004 году. В отношениях со вторым мужем, Александром Шульгиным, артистка родила дочь и двух сыновей.

Ранее продюсер рассказал, как они с Валерией готовятся к выходу на пенсию.