Зеленский призвал украинцев не поддаваться на провокации недругов

Киев, 14 октября. Президент Украины Владимир Зеленский попросил украинцев не поддаваться на провокации тех, кто хочет показать Украину в невыгодном свете на российском ТВ во время акций протестов. Об этом он заявил в своем Facebook.

Зеленский опубликовал в своем Facebook длинное обращение к украинцам, в котором он рассказал, как должны действовать люди во время митингов, которые пройдут 14 октября.

«Пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения», — написал глава Украины.

По словам Зеленского, во время национального праздника «День защитника Украины» нужно сделать все возможное, чтобы своими руками не делать подарков для украинских недругов.

«Они мечтают увидеть в наших рядах распри, ссоры и хаос. И очень боятся, что украинцы будут едиными и сплоченными», — пишет украинский лидер.

Он также написал, что прекрасно понимает страх жителей Украины по поводу урегулирования ситуации в Донбассе и никогда не допустит, чтобы память о погибших была предана.

Напомним, Украина подписала «формулу Штайнмайера» 1 октября. Эта формула должна помочь с реализацией Минских соглашений, в том числе с закреплением за Донбассом особого статуса. Также формула предполагает возможную амнистию и проведение выборов на территориях, которые на данный момент не контролируются Киевом.

В связи с этим в Киеве прошел митинг, на котором люди призывали Зеленского отказаться от «формулы Штайнмайера». Сегодня украинцы снова планируют провести акции протеста, направленные против правовых режимов, которые, по их словам, ограничивают суверенитет страны.