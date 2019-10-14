Евросоюз на год продлил санкции против четырех россиян «по делу Скрипалей»

Люксембург, 14 октября. Евросоюз на год продлил санкции против физических и юридических лиц, которые, по его мнению, несут ответственность за применение или производство химического оружия, включая меры в отношении четверых россиян по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

На заседании Совета в Люксембурге было решено продлить ограничительные меры в отношении применения и распространения химоружия до 16 октября 2020 года.

Санкции состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживания активов для физических и юридических лиц. В настоящее время они применяются к девяти лицам, пять из которых якобы связаны с сирийским режимом, а четверо причастны к нападению в Солсбери.

Также в список санкций попал научно-исследовательский центр — главная организация сирийского режима по разработке химоружия.

Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили новый режим санкций против лиц, ответственных за создание и применение запрещенного химического оружия, в 2018 году. Введение ограничительных мер было связано с инцидентом в британском Солсбери.

Лондон бездоказательно обвинил российских граждан в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта 2018 года. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к инциденту. Российская сторона также не раз предлагала провести совместное расследование.

В июле сотрудники полиции Британии сообщили о «серьезном инциденте» в городе Эймсбери: два человека «оказались под воздействием неизвестного химического препарата». Позже Скотланд-Ярд проинформировал, что мужчина и женщина якобы были отравлены аналогичным веществом, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.