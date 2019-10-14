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Полиция провела новые обыски у участников массовых беспорядков, прошедших летом в Москве

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Полиция провела новые обыски у участников массовых беспорядков, прошедших летом в Москве

Москва, 14 октября. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у очередных участников незаконных митингов, прошедших в Москве летом 2019 года. Были задержаны провокаторы, применявшие силу к сотрудникам Росгвардии и полицейским, а также один из координаторов массовых беспорядков.

Следователи провели обыски у 20-летнего Владимира Емельянова, 27-летнего Максима Мартинцева и 34-летнего Егора Лесных. Все они применили силу в отношении правоохранителей во время незаконного митинга. Также сообщается о задержании участника митинга-концерта, состоявшегося 10 августа, Андрея Баршая.

Кроме того, после проведения обыска правоохранители задержали Дэнни Кулинича, который координировал массовые беспорядки 27 июля. Его действия были сняты на видео, которое опубликовал телеканал РЕН ТВ в своем расследовании «Изображая жертву», посвященном незаконным митингам. При этом в беседе с корреспондентом Кулинич утверждал, что он якобы обычный участник несанкционированной акции.

Напомним, 11 октября телеканал НТВ выпустил собственное расследование «Организованная протестность», касающееся массовых беспорядков, прошедших в Москве летом 2019 года. В нем были представлены новые кадры с участниками незаконных митингов, провоцирующими полицейских, обеспечивающих безопасность граждан. Кроме того, в распоряжении журналистов оказались переписки из закрытых чатов «оппозиционных» лидеров, обнародованные впервые.

Сотрудникам телеканала удалось проследить четкую организационную схему и установить конкретных участников массовых беспорядков. Получив сигнал от СМИ, правоохранительные органы провели проверку и взяли провокаторов в разработку.

Отметим, что ранее в собственном расследовании «Анатомия протеста 2019» Федеральное агентство новостей рассказало, как в ходе незаконных митингов Запад вмешивался во внутренние дела России. ФАН установило, что работников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального, стоящего за несанкционированными акциями и массовыми беспорядками, консультировал сотрудник службы безопасности посольства США Стивен Секстон. Собранная ФАН информация была передана комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

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Источник: Актуальная политика
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