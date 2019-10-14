В Конституционном суде раскритиковали российскую систему образования

Москва, 14 октября. Судья Конституционного суда Константин Арановский раскритиковал современную организацию системы высшего образования и заявил о недоверии к дипломам вузов. Свою точку зрению он изложил в особом мнении по решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного.

Особое мнение судьи — это заявление, в котором член коллегии может высказать личную позицию по рассмотренному делу. Константин Арановский считает, что происходящее сейчас в системе образования не позволяет рассчитывать на стабильное качество результата обучения. По мнению судьи, «улучшения в образовании» длятся уже на протяжении 30 лет, однако их результаты «все еще спорны».

«Так что теперь, когда столько истрачено, а доверия дипломам не прибавилось, нет причин полагаться впредь на министерские решения, инициативу ректоратов и на энтузиазм активистов», — написал Арановский.

В качестве примера он привел внедрение формата болонской системы. Это нововведение не все считают полезным, так как оно не сказалось на качестве образования и признания дипломов РФ за рубежом. По мнению судьи, затраченные средства можно было направить на «достойную оплату преподавательского труда» и «во благо науке».