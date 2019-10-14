Москва, 14 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что именно мама посоветовала ему попробовать подать документы в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Об этом Лавров сообщил в интервью для документального фильма Первого канала, посвященного 75-летию института.

Лавров рассказал, почему поступил в МГИМО вместо МИФИ. По его словам, сам он хотел поступить в Московский инженерно-физический институт (НИЯУ МИФИ). Как уточнил Лавров, мама посоветовала ему попробовать сдать экзамены в МГИМО, так как они начинались раньше, чем вступительные испытания в МИФИ. Датой экзаменов в МИФИ был 1 августа, а в МГИМО — 1 июля.

Мать Лаврова сказала ему: «Это же не отменяет твоего призвания, твоего намерения поступать в МИФИ. Попробуй себя и в этом деле, будешь знать, насколько ты разносторонний».

Кроме того, Лавров рассказал, как на первом курсе рыл котлован под фундамент Останкинской телебашни в строительном отряде. По словам министра, студенты «закладывали основы для тех высочайших технологических возможностей, которыми сегодня обладает телевидение».

Напомним, Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года, с серебряной медалью окончил московскую школу №607 с углубленным изучением английского языка и поступил на восточное отделение Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД СССР. В 1972 году Лавров успешно окончил МГИМО.

Начиная с 1972 года, Сергей Лавров успешно работает в системе МИД Советского Союза, а затем и Российской Федерации, пройдя путь от стажера посольства СССР в Шри-Ланке до постоянного представителя РФ при ООН, а затем — министра иностранных дел России. Пост главы МИД РФ Сергей Лавров занимает с марта 2004 года.