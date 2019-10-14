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Три минометных снаряда упали у здания парламента в Кабуле

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Три минометных снаряда упали у здания парламента в Кабуле

Кабул, 14 октября. Три минометных снаряда упали возле здания парламента в столице Афганистана. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

На данный момент информации о жертвах или пострадавших не поступало. Откуда были выпущены ракеты, пока не установлено.

Ранее в Афганистане был нанесен авиаудар по провинции Нангархар. В результате погибли 30 человек, еще 45 получили различные травмы.

Кроме того, мощный взрыв прогремел в афганском городе Калот в сентябре. Семь человек погибли, более 80 получили травмы и ранения.

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Источник: Tolo News
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