Ученые выяснили, что вегетарианцы чаще подвержены инсультам, чем мясоеды

Москва, 14 октября. У вегетарианцев выше риск геморрагического инсульта, чем у тех, кто употребляет мясо. Об этом говорят результаты исследования Оксфордского университета.

Недавно были опубликованы результаты исследования, в ходе которого в течение 18 лет наблюдали за группой людей, среди которых были мясоеды, вегетарианцы и те, кто в основном ест рыбу. Выяснилось, что люди, у которых в рационе преобладает мясо, больше подвержены риску ишемической болезни сердца. Но при этом у вегетарианцев вероятность получить геморрагический инсульт на 43% больше, чем у тех, кто предпочитает мясо. Именно геморрагический инсульт чаще всего приводит к смерти или тяжелым последствиям.

Заместитель директора Университетской клиники МГУ им. Ломоносова Симон Мацкеплишвили рассказал, что такие результаты могут быть связаны с тем, что в рационе вегетарианцев не хватает питательных веществ, например, витамина B12 и витамина D, а также жирных кислот омега-3 и железа. Причина заключается в том, что в продуктах растительного происхождения все вышеперечисленное содержится в маленьком количестве или не содержится вообще.

Хоть результаты исследования и показывают, что у мясоедов меньше риск геморрагического инсульта ниже, это не значит, что употребление мяса может послужить профилактикой инсультов. Важно питаться правильно и сбалансированно, говорит Мацкеплишвили.