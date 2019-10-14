Российские офицеры привезли портфели сирийским школьникам

Дамаск, 14 октября. В воскресенье, 13 октября, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) провел гуманитарную акцию для жителей сирийских сел Бурайка, Руахина, Рас Аль Халяби, Зубейда, Расом Шибад. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Нуждающимся жителям было выдано 750 продовольственных наборов, 60 местным жителям была оказана медицинская помощь.

К данной гуманитарной акции присоединился также российский фонд Ахмада Кадырова, представители которого раздали школьникам портфели для учебы, канцелярские наборы для уроков и спортивные мечи для занятия спортом.

По окончании гуманитарной акции местные жители написали отзывы в книгу благодарности России за оказанную помощь в трудное для них время.

В течение семи лет жители этого села были под гнетом террористов запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра1», «Ахрар Аль Шам», «Джейш аль-Изза». Жители этих сел не могли получать своевременную медицинскую помощь и необходимое образование для своих детей. Дома местных жителей подвергались мародерству со стороны боевиков.

По словам местных жителей, боевики получали продовольствие, оружие и медикаменты, а также вывозили своих раненых боевиков прямо в Израиль, это было удобно, так как их село находится на линии разграничения между Израилем и Сирией, в районе Голанских высот. Израиль полностью обеспечивал террористические группировки всем необходимым.

В данный момент жители постепенно возвращаются в свои дома, но их участки по-прежнему таят опасность, так как перед уходом джихадисты оставили много мин и ловушек, а власти села без присутствия хозяев дома не могут осуществить проверку и разминирования данных участков.

Стоит отметить, что сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон постоянно оказывают гуманитарную помощь жителям пострадавших от боевиков регионов сирийской республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.