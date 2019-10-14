Иномарка врезалась в остановку в Улан-Удэ, есть жертвы

Улан-Удэ, 14 октября. Два человека погибли в результате ДТП в Улан-Удэ. Об этом говорится в сообщении МВД по Республике Бурятия.

По информации ведомства, водитель легкового автомобиля Lifan совершил наезд на остановку общественного транспорта в Улан-Удэ. По предварительной информации, в результате ДТП погиб находившийся на остановке мужчина 1972 года рождения. Во время транспортировки в больницу скончалась женщина 1963 года рождения. Водитель легкового авто, врезавшегося в остановку, получил травмы и был госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Петербурге автомобиль каршеринга «Яндекс» на большой скорости снес дорожное ограждение и протаранил автобусную остановку. Пострадавших в результате происшествия нет.