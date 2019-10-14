Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Иномарка врезалась в остановку в Улан-Удэ, есть жертвы

71
0 Оставить комментарий

Иномарка врезалась в остановку в Улан-Удэ, есть жертвы

Улан-Удэ, 14 октября. Два человека погибли в результате ДТП в Улан-Удэ. Об этом говорится в сообщении МВД по Республике Бурятия.

По информации ведомства, водитель легкового автомобиля Lifan совершил наезд на остановку общественного транспорта в Улан-Удэ. По предварительной информации, в результате ДТП погиб находившийся на остановке мужчина 1972 года рождения. Во время транспортировки в больницу скончалась женщина 1963 года рождения. Водитель легкового авто, врезавшегося в остановку, получил травмы и был госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. 

Ранее сообщалось, что в Петербурге автомобиль каршеринга «Яндекс» на большой скорости снес дорожное ограждение и протаранил автобусную остановку. Пострадавших в результате происшествия нет.

infox - new
Источник: МВД по Республике Бурятия
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров