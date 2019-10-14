Эксперты назвали негативные последствия работы в офисе

Москва, 14 октября. Синдром нервно-эмоционального перенапряжения, тревожность и невротизм — негативные последствия офисной работы, которые могут грозить организму. Об этом рассказали в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова.

Сотрудники академии назвали главные опасности, которые таит малоподвижная и зачастую стрессовая работа в офисе, передает RT.

К основным неблагоприятным производственным факторам, по мнению специалистов, в этом случае относятся высокая напряженность труда, профессиональный стресс, гиподинамия (нарушение функций организма при малой подвижности), ненормированный график труда и неблагоприятные условия рабочей среды в офисных помещениях.

Под последним подразумевается плохое качество воздуха, который наиболее негативно влияет на здоровье офисных сотрудников. Специалисты отмечают, что именно этот фактор является главной причиной актуальной проблемы высокой и постоянно растущей заболеваемости коллектива.

Как правило, вызвано плохое качество воздуха неправильно организованной вентиляцией и недостаточным воздухообменом, также оно может быть обусловлено напряженной работой с компьютером и «скученностью» персонала в помещениях.

К другим опасным последствиям работы в офисе специалисты относят тревожность, синдром нервно-эмоционального перенапряжения и невротизм. Все эти вытекающие расстройства связаны с частыми стрессовыми ситуациями, высокими требованиями, низкой социальной поддержкой, отсутствием достойного вознаграждения и страхом потерять работу, говорят эксперты.

Они также отмечают, что в результате эти факторы приводят к развитию заболеваний нервной и сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, по данным специалистов, одним из самых опасных последствий стресса и утомляемости на рабочем месте может стать развитие гинекологических заболеваний у женщин и нарушение репродуктивного здоровья у мужчин.

Сотрудники НИИ медицины труда отметили, что одной из актуальных проблем является профессиональное выгорание, которому особо подвержены работники, по роду деятельности вынужденные много и интенсивно общаться с людьми. Например, руководители и менеджеры по продажам.

«Проблема эмоционального выгорания не только имеет прямое отношение к качеству жизни, но и оказывает непосредственное влияние на качество работы и профессионализм работников этих профессий», — объяснили специалисты.

Врач-терапевт Людмила Лапа добавила, что тем, кто работает в офисе, нельзя забывать о гимнастике. Речь идет о коротких разминках, которые рекомендуется проводить каждый час в течение 15 минут.

Офисным работникам следует поддерживать хотя бы минимальную подвижность, чтобы избежать гиподинамии, о которой говорилось ранее.

Кроме того, специалисты советуют во время перерывов пить воду или чай, так как это поможет разгрузить почки и восстановить сосуды. А в случае повышенного стресса принимать витамины D, E и магний В6, позволяющие повысить стрессоустойчивость.