Москва, 14 октября. Чаще всего российские школьники на Едином государственном экзамене ошибались при написании личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. Об этом говорится в статистике, подготовленной Федеральным институтом педагогических измерений.

Стало известно, какие ошибки чаще всего совершают на ЕГЭ по русскому языку. На втором месте по сложности оказались задания на проверку правописания суффиксов и приставок. С такими заданиями справляются в среднем лишь 58% выпускников российских школ. Как пишет «Российская газета», третье место по сложности для учеников занимают задания с правописанием «Н» и «НН». Их выполняют около 65% школьников.

Кроме того, бывают ошибки при образовании сравнительной и превосходной степеней, падежных форм существительных, а также в выборе падежа при производных предлогах.

Ученые назвали десять грамматических речевых ошибок, за которые должно быть стыдно. Лидерами ожидаемо оказались «звОнит», «ихний» и «евонный» и, конечно, «лОжить».

Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова пояснила, что некоторые из оказавшихся в списке «позорных» слов являются диалектами, например, «ихний» и «евонный» как раз являются просторечиями, популярными на Урале.

Не попало в первую тройку искаженное слово «платить» — «плОтят». На пятом месте расположилось слово «договорА». Блинова напомнила, что правильным вариантом является слово «договОры».Часто ошибаются россияне и в склонении числительных.

Не забыла Блинова и об ошибках в избыточных понятиях «более лучше», «экспрессо» вместо крепкого «эспрессо», неправильном употреблении «надевать» и «одевать», и, конечно, ошибочном ударении в слове «тОрты», которое часто произносят его как «тортЫ».