Покров 2019: что за праздник, свадебные приметы, что можно и нельзя делать 14 октября

Один из самых любимых в народе осенних праздников — Покров Пресвятой Богородицы — православные христиане, живущие по юлианскому календарю, отмечают 14 октября. Согласно народной традиции, Покров знаменует встречу осени с зимой, когда Богоматерь укрывает землю снежным покрывалом. С праздником связано много традиций и примет, в основном — свадебных, поскольку этот день знаменует начало осеннего периода свадеб.

История праздника

История возникновения этого праздника связана с христианским преданием, как Богоматерь услышала усердную молитву верующих и отвратила от Константинополя великое бедствие. Деву Марию посчастливилось воочию увидеть местному юродивому, человеку искренней и глубокой веры, а также его ученику. Согласно их рассказу, Богоматерь укрыла своим головным платком (покровом) верующих, защитив их от беды, а затем исчезла. После этого из храма, в котором было видение, исчез и артефакт, связанный с земной жизнью Богоматери — ее головной платок, привезенный из Иерусалима. Все это произошло в 910 году — почти через девять сотен лет после окончания земной жизни святого семейства.

Как на Руси отмечали Покров

Согласно народной традиции, Покров символизирует встречу осени с зимой, а первый снег — это тот самый головной платок, которым Богоматерь укрывает всех верующих и матушку-землю, давая ей отдых. Для сельских жителей это означало окончание всех работ на земле и относительно свободное время, когда можно было довольно сытно питаться, поскольку урожай недавно убран, и даже у небогатых селян есть припасы.

Свободное сытное предзимнее время традиционно посвящали свадьбам. На Покров в деревнях начинался свадебный бум. Осенние свадьбы, когда у людей было свободное время, продукты и деньги от продажи излишков урожая, были более распространены, чем весенние — на Красную горку, — когда женились те, чьи родители были побогаче.

На Покров веселая свадебная атмосфера распространялась не только на брачующихся, но и на всю молодежь. Сельские девушки в это время гадали на будущего жениха и просили у Богоматери как можно скорее дать им шанс стать замужними женщинами.

Бытовала поговорка:

«Покров-батюшка придет — платком голову покроет» (то есть, как землю снегом, покроет невесте голову головным убором замужней женщины).

Вечером накануне Покрова девушки гадали на будущего жениха, а также использовали различные привороты, чтобы приблизить свадьбу.

Один из приворотов был — заговорить специальной молитвой на замужество перо из своей перины, а потом подложить заговоренное перышко в карман понравившегося парня. Еще один приворот: сплести из перышек и тряпочек маленькую куколку, прочитать над ней заговор на замужество, а затем подбросить в избу потенциального жениха.

Что можно и нельзя делать 14 октября

На Покров девушка, стремящаяся поскорее выйти замуж, должна была встать пораньше, умыться заговоренной с вечера водой, а затем поспешить поставить свечку у иконы Богородицы.

Мечтающая о браке девушка в этот день должна была ходить только с покрытой головой, чтобы приблизить переход в статус замужней женщины.

Также в этот день следовало быть нарядной, дружелюбной, ласковой, отвечать на ухаживания.

Покров считается благоприятным днем для сватовства, для застолья с приглашением в дом потенциального жениха или невесты, чтобы познакомить их с родителями, и так далее.

Свадьба, сыгранная на Покров, — к долгой счастливой совместной жизни.

Из того, что на Покров, под категорическим запретом, — это ссоры, ругань, а также работа на земле, которой в это время положено отдыхать.

Девушке в этот день нельзя залеживаться в постели, ходить простоволосой, распустехой. Считалось, что ленивицу и неряху замуж не возьмут.

Также в этот день потенциальной невесте не рекомендовалось сидеть дома в одиночестве — девушкам предписывалось проводить праздник по поговорке:

«Покров весело проведешь — вскоре жениха достойного найдешь».

Считалось, что снег на Покров — к большому количеству осенних свадеб. Также по погоде 14 октября судили о будущей зиме.