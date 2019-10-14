Эксперты развеяли миф о «всепогодности» автомобильных кондиционеров

Москва, 14 октября. Эксперты рассказали об особенностях работы автомобильных кондиционеров при температуре около 0° С. Специалисты развеяли миф о «всепогодности» этих систем.

Во время первых осенних заморозков у автовладельцев появляется все больше вопросов по поводу работы кондиционера. Бытует мнение, что зимой это устройство необходимо так же, как и летом: многие автомобилисты уверены, что кондиционер сушит воздух и позволяет бороться с запотеванием стекол.

Как рассказали эксперты журнала «За рулем», существует предельная температура, при которой компрессор кондиционера отключается. Это значение отличается у разных автопроизводителей. Так, минимальная температура работы компрессоров машин BMW составляет +1 градус. При нулевой температуре компрессор уже не включится. В автомобилях Porsche, Skoda и KIA кондиционер перестает функционировать при +2 градусах, а в Renault — при +5. Наиболее «стойкими» оказались компрессоры автомобилей Haval — они отключаются только при –5 градусах.

Как отмечают эксперты, вопросы, связанные с работой автомобильных кондиционеров, возникают из-за отсутствия лампочки, сигнализирующей о включении компрессора. Специалисты подчеркнули, что устройство может перестать работать, даже если включена функция охлаждения и активен индикатор AC.

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