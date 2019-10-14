Первый в России центр опережающей профподготовки открылся в Кузбассе

Кемерово, 14 октября. Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) будет готовить кадры для новых отраслей экономики в рамках нацпроекта «Образование».

Замминистра просвещения России Ирина Потехина рассказала, что до конца 2019 года такие центры появятся в 14 регионах страны.

«Нам нужны такие площадки, которые будут становиться «мостиком» между новым рынком труда и меняющимся рынком образования», — прокомментировала Потехина, ее цитирует ТАСС.

Она добавила, что к 2024 году в общей сложности откроется 100 таких центров.

Кузбасский центр открыт на базе Сибирского политехнического техникума в Кемерове. Планируется ежегодно обучать порядка 1 тыс. человек по страндартам WorldSkills.

Сотрудники ЦОПП разрабатывают индивидуальные программы обучения в сфере угольной и химпромышленности. Это заказ завода «Азот» и холдинга «СДС-Уголь».

Ранее сообщалось, что в России стартовала регистрация на студенческую олимпиаду «Я — профессионал», победители которой станут участниками зимней школы. Этот проект называют социальным лифтом для талантливой молодежи.