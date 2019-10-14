США не успели забрать из САР порядка 50 обладающих ценными данными боевиков ИГ

Нью-Йорк, 14 октября. Американская сторона не успела перевести порядка 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) из тюрем, охраняемых курдскими формированиями в составе коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), из-за военной операции Турции в Сирии. Об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на два источника из числа должностных лиц США.

По данным СМИ, несколько сотен радикалов воспользовались паникой и суетой и совершили побег из центра временного содержания в районе Сирии, где проводится турецкая операция «Источник мира».

Около 700 членов семей боевиков этой группировки также бежали из лагеря для временно перемещенных лиц, находящегося на севере страны. В публикации названы тюрьмы и центры временного содержания в городах Айн-Исса (провинция Ракка), Кобани (провинция Алеппо), провинции Хасака.

Источники издания рассказали, что в них содержались около 11 тысяч человек, среди которых было порядка 9 тысяч сирийцев и иракцев, и приблизительно 2 тысячи заключенных родом из примерно 50 стран, власти которых отказались их репатриировать.

10 октября президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские военные вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ, известных как Beatles, — британцев Александа Коти и аш-Шафи Эльшейха. Отряд террористов получил свое название из-за британского акцента. Как уточнил американский лидер, военные поместили их «в охраняемое место, контролируемое Соединенными Штатами».

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции турецких вооруженных сил в Сирии под названием «Источник мира». Турция проводит антитеррористическую операцию для создания зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Турецкий лидер подчеркнул, что создание безопасной зоны на турецко-сирийской границе позволит сирийским беженцам вернуться в страну.

Операция направлена против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» с целью уничтожения террористической угрозы на южных границах Турции и установления мира в регионе.

Эти вооруженные формирования в Сирии не воевали с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1, а договаривались, включали террористов в свои ряды. При этом официально курды заявляют о войне с ИГИЛ, хотя на самом деле это лишь предлог для захвата восточного берега Евфрата, где живут сунниты.

Напомним, Кремль заявил о недопустимости гибели мирных жителей в ходе операции Турции в Сирии. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он также добавил, что в Москве исходят из того, что меры стабильности на северо-востоке Сирии должны быть обеспечены с учетом интересов всех этно-конфессиональных групп сирийского народа.

1 Организация запрещена на территории РФ.