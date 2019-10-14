Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

В Хабаровском крае пропала девочка в лесу

48
0 Оставить комментарий

В Хабаровском крае пропала девочка в лесу

В селе Троицкое Нанайского района Хабаровского края пропала 16-летняя Пупышева Ольга. Она ушла из дома накануне вечером и до сих пор о ее местонахождении неизвестно. Предположительно может находиться в лесу. В Хабаровском крае сейчас уже температура воздуха в вечернее и ночное время меньше нуля градусов, что вызывает серьезные опасения за жизнь и здоровье ребёнка.

Волонтеры отделения Национального центра помощи в Хабаровском крае (поисковый отряд Лига спас) выехали в лесную местность для розыска ребёнка.

Девочка была одета в ветровку коричневого цвета, тёмные штаны, зелёные кроссовки.

Просим сообщать любую информацию о местонахождении девочки по телефонам: 88007005676, 842156-4-14-44

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров