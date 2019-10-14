В Хабаровском крае пропала девочка в лесу

В селе Троицкое Нанайского района Хабаровского края пропала 16-летняя Пупышева Ольга. Она ушла из дома накануне вечером и до сих пор о ее местонахождении неизвестно. Предположительно может находиться в лесу. В Хабаровском крае сейчас уже температура воздуха в вечернее и ночное время меньше нуля градусов, что вызывает серьезные опасения за жизнь и здоровье ребёнка.



Волонтеры отделения Национального центра помощи в Хабаровском крае (поисковый отряд Лига спас) выехали в лесную местность для розыска ребёнка.



Девочка была одета в ветровку коричневого цвета, тёмные штаны, зелёные кроссовки.



Просим сообщать любую информацию о местонахождении девочки по телефонам: 88007005676, 842156-4-14-44