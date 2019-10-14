В Совфеде назвали моментом истины данные немецких СМИ об убытках ЕС из-за санкций

Говоря о вреде санкционной политики, немецкие СМИ выполняют заказ политической элиты Германии. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов.

Политика санкций

Российская Федерация несет только чуть больше половины убытков от санкционной политики со стороны Запада; остальное приходится на государства, которые эти ограничительные меры и ввели. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на исследование Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики.

Согласно исследованию, ежемесячные торговые потери от санкционной политики составляют четыре миллиарда долларов. При этом, как отмечает издание, ученые приходят к «поразительным выводам», из которых следует, что 45% ущерба ложится на плечи «санкционирующих стран». Так, Европейский союз несет 92% убытков из-за антироссийских санкций. Самая большая дола убытков из стран ЕС у Германии — 38% или 667 миллионов долларов в месяц.

При этом французским компаниям за счет экспорта в другие страны так и не удалось компенсировать потери, которые они понесли из-за западных санкций против Российской Федерации.

Момент истины

Как заметил Игорь Морозов, ничто не стоит на месте и мир тоже движется вперед. Поэтому напряжение между Европейским союзом и Соединенными Штатами дает свои плоды.

«Сейчас и президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о возвращении к общему европейскому пространству от Лиссабона до Владивостока и о вреде санкций в отношении России. Вот очередь дошла и до Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заканчивает свою успешную политическую карьеру. У нее одна из главных сейчас задач — довести в этом году до логического завершения строительство «Северного потока — 2». Поэтому сейчас наступает момент истины», — пояснил Игорь Морозов.

По мнению сенатора, европейские лидеры начинают говорить правду. И то, что компании Европы очень сильно пострадали от санкций, в которые США втянули Европейский союз, не может больше игнорироваться.

«Германия была и остается нашим главным европейским партнером. Она имела в России более шести тысяч компаний. Сейчас осталось около пяти. И при этом не все могут активно работать. Поэтому, конечно, Германия несет самые большие убытки от санкционной политики, в которую ее вовлекли Соединенные Штаты. И теперь уже немецкие СМИ, я уверен, выполняют заказ политической элиты Германии, говоря о нанесенном ущербе и тех проблемах, которые они сейчас имеют в торговле и экономическом взаимодействии с Россией», — заключил Игорь Морозов.

В конце сентября представители нескольких фракций немецкого парламента высказались за постепенное ослабление ограничительных мер против РФ. Призыв прозвучал на конференции «Пять лет санкций против России — как выйти из взаимной блокады?». За смягчение санкций при условии прогресса в выполнении Минских соглашений высказалась депутат из Свободной демократической партии Сандра Везер.