Армия Сирии вошла в контролировавшийся курдскими боевиками город Ат-Табка

Дамаск, 14 октября. Сирийская армия вошла в город Ат-Табка, расположенный в провинции Ракка, который ранее контролировался курдскими боевиками. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

«Сирийская правительственная армия вошла в Ат-Табку на западе провинции Ракка и движется на север», — рассказал корреспондент телеканала.

Официального заявления сирийские власти по данной ситуации пока не сделали. Ранее сообщалось, что армия Сирии вошла в город Манбидж, расположенный в провинции Алеппо недалеко от сирийско-турецкой границы.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Кроме того, Анкара хочет создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4.

Ранее курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГИЛ1(запрещена в РФ). Под контролем курдских боевиков оказался восточный берег Евфрата. Исторически на данном участке проживали арабы-сунниты, которых теперь угнетают курдские террористы. Операция Турции направлена, в том числе, на освобождение дискриминируемого местного населения.

Отметим, что курдские боевики принимали в свои ряды террористов и выводили членов ИГ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз. Таким образом, при пособничестве вооруженных курдских формирований были созданы спящие ячейки террористической организации, готовые в любой момент атаковать Сирию.

Ранее российский политик Евгений Федоров подтвердил, что курдские террористы действительно связаны с экстремистской организацией ИГ. По его словам, незаконные бандформирования должны будут рано или поздно покинуть Сирию.

1 Организация запрещена на территории РФ.