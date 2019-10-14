На Украине назвали сигналом посещение премьером концерта неонацистов

Новая украинская власть посылает ясный и четкий сигнал радикалам. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский оппозиционный политик Алексей Албу.

Концерт националистов

В воскресенье, 13 октября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук побывал на концерте, на котором выступала ультраправая рок-группа «Сокира Перуна». Об этом сообщило украинское издание «Страна.uа», ссылаясь на телеграм-канал одного из лидеров украинских радикалов Евгения Карася.

В качестве подтверждения своих слов Карас опубликовал фото Гончарука, который стоит на сцене на фоне коловрата, который в качестве своей символики использует ряд неонацистских группировок.

Еще весной 2018 года полиция Украины завела уголовное дело из-за использования на концертах «Сокиры Перуна» свастики и других нацистских символов, а также из-за цитирования итальянского диктатора Бенито Муссолини и прочих фашистских призывов.

Сигнал правым

Как отметил Алексей Албу, посещение первыми лицами Украины неонацистских мероприятий является сигналом правому политическому «полю». Националистический лагерь на Украине достаточно сильный и с уходом Петра Порошенко не потерял влияние на политические процессы, проходящие в стране. Именно по этой причине президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде приходится постоянно оглядываться, принимая те или иные политические шаги.

«Посещение концерта неонацистов — это политический посыл, говорящий лишь одно: мы с вами. Но хочется отметить, что данная игра очень опасна. Посылая подобный месседж неонацистам, их противники, на чьих голосах пришла к власти команда Зеленского, тоже получают очень четкий сигнал: мы против вас», — пояснил Алексей Албу.

По его мнению, «феномен Зеленского» на самом деле достаточно прост и заключается в том, что все противоборствующие группы на Украине получили правильные обещания. Ультраправый лагерь верит, что власть принадлежит им, а левый и условно пророссийский лагеря верят в то, что команда Зеленского будет бороться с неонацистами.

«Но трагизм ситуации заключается в том, что в реальности власть осталась у олигархата, который распродал остатки государственной собственности, доставшейся в наследство от УССР. И теперь собирается распродать украинскую землю. Политическая позиция «и нашим, и вашим» является крайне неустойчивой. Она не снимает противоречий, скопившихся в украинском обществе. В итоге, желая быть для всех «своим», Зеленский и компания будут для всех врагами», — заключил Алексей Албу.

Заметим, что концерт, на котором был замечен украинский премьер, организовал обвиняемый в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько. Незадолго до смерти Бузина рассказывал, что ему поступают угрозы от украинских неонацистов.