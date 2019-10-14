Я #Наш человек в Киеве

Федеральное агентство новостей сделало сильный ход. Это даже не ход – это неожиданный удар под дых, которого вроде как ожидаешь – типа, «будут бить» - но чисто гипотетически, когда-нибудь. А может, и не будут – попугают и забудут. Но все равно готовишься, тренируешь пресс, отрабатываешь стойку - но удар получается резким и неожиданным. Поэтому, отдышавшись от него, трясешь головой и пытаешься еще посомневаться в реальности. В реальности формата книги, жанр которой ФАН обозначил как «документальная повесть». Но, видите: каждая глава – это реальный, опубликованный в СМИ заголовок с указанием количества прочтений и ссылок в соцсетях.

В реальности ее авторов – хотя я точно знаю, что они реальны, их можно увидеть и даже потрогать. Но, главное – в реальности содержания. Хотя здесь сомневаться не приходится, потому что на то она и реальность.

Но я изо всех сил сомневаюсь, пытаясь себя утешить тем, что книга-то все же немного художественная. Ну, хотя бы совсем чуть-чуть. Ну и что, что все это на страницах ФАН подкреплено видео? И что практически все главы так или иначе выходили в СМИ – как репортажи, статьи, интервью или очерки. И что герои (они же авторы) сто тысяч раз светились и на ТВ, и на пресс-конференциях – в том числе и зарубежных? Но книга-то – художественная! – утешаю я себя. Вот видите, написано же: «Основано на реальных событиях». Основано – значит, что-то все же придумано?

Но я хочу сомневаться в реальности описываемых в книге событий, потому что я знаю ее главных героев.

Главные герои - это Киев, в котором я тоже жила в конце 1980-х и в начале 1990-х, когда то, о чем говорится в книге сейчас, только-только начиналось. Когда на вопрос начинающих, тогда еще прыщавых подростков-нациков: «Эй, ты, как будет остановка по-украински? ОстанИвка? Вот ты и попался, москаль!» народ в автобусе Киев-Белая Церковь еще ржал, а самих нациков выкидывали на ближайшей остановке – зупинке, то есть.

Когда в Киеве пахло не жжеными покрышками, а цветущими каштанами и самым вкусным в нашей большой стране «Дарницким» черным хлебом. Когда четверых совершенно незнакомых москалей (вот, я уже тоже так говорю), прилетевших рейсом Ленинград – Киев в поисках приключений посреди ночи в областной городок и оставшихся по дурости без ночлега, на целых две недели бесплатно приютила в своей хате добрая молодая украинка Маруся. Тогда в Киев из России самолеты летали по три рейса в день, и в Борисполь из Ленинграда прилетали мои родственники и друзья. Я их водила в Бабий Яр, возила в Одессу, кормила вкуснейшим киевским мороженым, и на Майдане мы просто гуляли, потому что Киев был прекрасен.

Поэтому я хочу сомневаться в реальности описываемых событий, я не хочу видеть Киев таким, каким его описывают Игорь Петрашевич и Евгений Зубарев. Но приходится, потому что мне, например, не все равно. И я, как ни старюсь, не могу сомневаться в реальности описываемых в ней событий. Потому что – повторяю – я знаю ее главных героев.

Главные герои – это оператор Игорь Петрашевич. Он не аналитик и уж тем более не какой-нибудь обозреватель, «из-под волос» выдающий не выходя из теплой квартиры то, о чем попросят, а простой, как правда, репортер – что вижу, о том и пишу. Точнее, снимаю. И если бы не горы этого жуткого видео из Киева, Одессы, других городов Украины, можно было бы Петрашевичу и не поверить. Но в том-то и дело, что он – к счастью, не дипломированный журналист. А потому объективен до тошноты – как гигабайты снятого им видео и наговоренных в кадре текстовок.

Но я все еще сомневаюсь в реальности описываемых в ней событий, потому что то, что там написано – слишком уж правда. Та правда, которую большинство из нас не хочет знать. Хотя, когда читаешь книгу, инстинктивно пытаешься все же отделить вымысел от реальности, но беда в том, что это не получается. Даже у меня, хотя я знаю ее главных героев.

Эту книгу действительно надо прочитать, хотя пока вышла только первая часть. Придется поверить в реальность описываемых в ней событий: это – художественное обработанные документы. Потому что узнаешь ее главных героев. И Киев – уже изменившийся в черно-красном цвете, но все еще прекрасный. И ту Марусю, которая приютила когда-то чужих гостей из России – здесь ее могут звать по-другому, но таких Марусь еще очень много на Украине. И повзрослевших и уже не прыщавых, а вполне себе откормленных нациков, которых уже не выкинешь на ближайшей остановке.

И Бабий Яр, на который сейчас уже так просто не пойдешь, потому что не знаешь, как будет по-украински «остановка» и потому вполне можешь в этом яру остаться. И еще потому, что самолеты из Пулково не летают в Борисполь по три рейса в день. Да вообще не летают, потому что сказано ведь было – не братья мы. Но если кто-то хочет, чтобы были братьями – почитайте, не пытаясь отделить реальность от вымысла. Первое там есть, второго – увы, почти нет.