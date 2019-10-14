Количество жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 39 человек

Токио, 14 октября. Количество жертв тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию, достигло 39 человек. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным телеканала NHK, еще 17 человек числятся пропавшими без вести. Также сообщается о 189 пострадавших. Кроме того, около 136 тысяч домов в Японии остаются без водоснабжения и 4,3 тысячи — без электроэнергии.

Сильные ветры и ливни привели к оползням, из-за которых из берегов вышли около 20 рек. В результате затопило обширные районы от окрестностей Токио до Ниигаты, расположенной на берегу Японского моря. Из-за тайфуна в Японии остановлено движение некоторых скоростных поездов, также сохраняются задержки авиарейсов в токийском аэропорту «Нарита».

Ранее японские власти объявили эвакуацию свыше 3 миллионов человек в нескольких префектурах. В этот список вошли Токио, Кaнaгaвa, Ниигaтa, Фукусимa, Гуммa и Тибa, сообщает НСН. В настоящее время в эвакуационных лагерях находятся 30 тысяч человек, которые не могут вернуться в свои дома.

По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, спасатели продолжат активные поиски людей в круглосуточном режиме. Кроме того, были созданы специальные группы, которые помогают восстановить водоснабжение и подачу электричества, пишет «Газета.ру».

Напомним, тайфун «Хагибис» обрушился на Японию 12 октября. Из-за стихии в стране была объявлена высшая степень угрозы. В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду, передает телеканал «360».