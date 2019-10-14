Автомеханики дали пять советов по увеличению ресурса ДВС

Москва, 14 октября. Автомеханики представили пять советов, следование которым поможет существенно увеличить ресурс работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

Прежде всего, эксперты советуют не пренебрегать техническим обслуживанием и своевременно проверять автомобиль, следуя регламенту, предписанному производителем. В противном случае, предупреждают специалисты, транспортному средству грозит быстрый износ или поломка двигателя.

Автомеханики также напоминают о том, что стоит внимательно следить за качеством заливаемого масла, поскольку некачественная или поддельная продукция негативно сказывается на «здоровье» мотора.

Другим важным моментом обслуживания ТС является контроль за исправностью системы охлаждения. Частые перегревы плохо отражаются на двигателе, поэтому, чтобы продлить его работу, следует контролировать уровень охлаждающей жидкости и осматривать патрубки системы и радиатор на предмет течи.

Приближаются холода, нужно учитывать, что в этот период машину также нужно уметь использовать правильно. Эксперты обращают внимание на то, что важно прогревать двигатель перед началом движения, поскольку холодное масло становится более густым и создает дополнительную нагрузку на агрегат. При начале движения полезно некоторое время не давать автомобилю серьезных нагрузок и высоких оборотов.

Несколько затраченных минут на прогрев авто ощутимо продлят срок службы мотора, отмечают специалисты.

Нежелательно эксплуатировать автомобиль с низким уровнем топлива в баке, говорят автомеханики, поскольку малое количество жидкости может стать причиной засорения фильтра различным мусором, который находится на дне бака.

Это может привести к тому, что бензонасос не сможет подать необходимый уровень горючего с нужным давлением к мотору, что в свою очередь может вызвать некорректную работу двигателя и создаст дополнительные затруднения.

Кроме того, при низком уровне топлива существует вероятность попадания воздуха в бензонасос, из-за которого последний может совсем выйти из строя.

В качестве еще одного совета эксперты рекомендуют не игнорировать горящую лампу check. Некоторые автолюбители могут не обращать на нее внимания, поскольку двигатель продолжает работать исправно, и видимых причин для беспокойства нет.

Однако автомобиль может указывать на неисправность датчиков и некоторых систем, некорректная работа которых может привести к неправильному смесеобразованию. Это нарушит нормальную работу ДВС и серьезно снизит его ресурс.

Если загорается сигнальная лампа check, стоит прибегнуть к услугам компьютерной диагностики и выявить проблему на начальной стадии, резюмируют специалисты.