Анкара, 14 октября. Вооруженные силы Турции нейтрализовали 550 террористов в ходе трансграничной операции «Источник мира» в Сирии. Об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.

Турция отчиталась об успехах операции «Источник мира» в Сирии. Как уточнили в военном ведомстве, операция сейчас идет к востоку от реки Евфрат. Турецкой армией были нейтрализованы 550 террористов из Рабочей партии Курдистана, а также «Сил народной самообороны».

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. С ее помощью у границы Турции и Сирии должна появиться буферная зона, куда смогут переехать сирийские беженцы, которые сейчас укрываются в Турции.

Первые авиаудары ВВС Турции пришлись по расположенным на севере Сирии городам: Рас-аль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе. Позже стало известно о начале наземной части операции.

Турция проводит антитеррористическую операцию для создания зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Операция ведется против вооруженных формирований, которые называют себя курдами и их не пускают в Иракский Курдистан.

Напомним, эти вооруженные формирования в Сирии не воевали с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1, а договаривались, включали террористов в свои ряды. При этом официально курды заявляют о войне с ИГИЛ, на самом деле это предлог для захвата восточного берега Евфрата, где живут сунниты.

Напомним, Кремль заявил о недопустимости гибели мирных жителей в ходе операции Турции в Сирии. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Помощник президента РФ добавил, что в Москве исходят из того, что меры стабильности на северо-востоке Сирии должны быть обеспечены с учетом интересов всех этно-конфессиональных групп сирийского народа.

1 Организация запрещена на территории РФ.