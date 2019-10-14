СМИ Германии написали о «поразительном» эффекте антироссийских санкций

Берлин, 14 октября. О «поразительном» эффекте санкций против России, а также о том, кто еще страдает от ограничительных мероприятий, написала немецкая газета Handelsblatt.

Журналисты немецкого издания при подготовке материала использовали исследование Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики.

«Ежемесячные торговые потери от санкций составляют 4 млрд долларов. При этом ученые делают поразительные выводы, из которых следует, что 45% ущерба ложится на плечи санкционирующих стран», — говорится в публикации.

При этом, ученые также подсчитали, что 92% от убытков Запада ложатся на плечи Европейского союза. Больше всего среди стран, ведущих санкционную войну с РФ, страдает именно Германия, потери которой каждый месяц составляют почти 700 млн долларов.

«Кроме того французским компаниям за счет экспорта в другие страны так и не удалось компенсировать потери, которые они понесли из-за санкций Запада против России», — также говорится в исследовании Крозе и Хинца.

Как напоминает «Газета.ru», в конце сентября представители нескольких фракций немецкого парламента высказались за постепенное ослабление санкций против России. Призыв прозвучал на конференции «Пять лет санкций против России — как выйти из взаимной блокады?». За смягчение антироссийских санкций при условии прогресса в выполнении минских соглашений высказалась депутат из Свободной демократической партии Сандра Везер.

Отношения между Россией и странами Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. В частности, Брюссель, обвинив Москву во «вмешательстве» в дела Киева, ввел против РФ санкции. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.