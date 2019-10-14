Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Трамп заявил, что Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США

53
0 Оставить комментарий

Трамп заявил, что Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США

Москва, 14 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай начал выполнять договоренности по торговой сделке с Соединенными Штатами. Об этом он рассказал в Twitter.

Трамп заявил, что Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США. По его словам, условием сделки с Китаем была незамедлительная покупка американской сельхозпродукции в большом количестве. Китайская сторона не должна была дожидаться «подписания сделки через три-четыре недели».

Напомним, в июле 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел пошлины на импорт китайских товаров в размере 25%. Глава Белого дома обвинил Пекин в нарушении торгового баланса. В ответ Китай ввел пошлины на американские товары.

Ранее директор Института изучения Китая университета Фудань Чжан Вэйвэй заявил, что торговая война, которую США объявили Китаю, прежде всего ударит по ним самим. По его словам, США используют устаревшую систему, истоки которой заключаются в торговой войне между Америкой и Японией 60–80-х годов ХХ века, когда японских товаров в Соединенных Штатах было очень много. Но сейчас производственные цепочки в мире изменились, отметил эксперт.

Китай заявил о готовности к торговой войне с Соединенными Штатами, но при этом государство оставляет открытой дверь для переговоров.

Если США готовы к переговорам, то Китай «оставляет открытой дверь». Соответствующее заявление сделал член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По его словам, история двусторонних отношений научила Китай, что взаимная конфронтация неизменно навредит друг другу». Министр подчеркнул, что несмотря на все взлеты и падения, отношения между Китаем и США неизменно растут.

Трамп заявил, что Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США

infox - new
Источник: Twitter
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров