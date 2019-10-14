Названы регионы РФ, лидирующие по количеству строящегося жилья

Москва, 14 октября. Названы регионы России, лидирующие по объемам строящегося жилья. Первые строчки рейтинга заняли Ленинградская область и Подмосковье.

С июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской области ввели в эксплуатацию 1,221 квадратных метров жилья на человека. В московской области этот показатель составил 1,111 квадратных метров. Кроме того, в топ-5 рейтинга вошли Тюменская и Калининградская области, а также Краснодарский край. Помимо этого, лидерами оказались Ульяновская, Белгородская и Липецкая области, где с июля 2018 года по июнь 2019 ввели в эксплуатацию 0,8 квадратного метра жилья на человека, сообщает Пятый канал.

Согласно исследованию РИА Новости, меньше всего жилья за указанный период построили в Чукотском автономном округе (0,024 квадратного метра жилья на человека) и в Магаданской области (0,025 квадратного метра). Также на нижних строчках рейтинга оказались Камчатский край и Мурманская область — здесь ввели менее 0,1 квадратного метра жилья на человека, передает телеканал «360».

Отмечается, что ежегодно в России вводят в эксплуатацию свыше 75 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. В пересчете на одного жителя значение составляет около 0,52 квадратного метра жилья. Если говорить об обеспеченности россиян жилой площадью, то в Подмосковье этот показатель составляет 31,7 квадратного метра на человека. Среднее значение по всей стране — 25,8 квадратного метра, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее эксперты рассказали о себестоимость строительства жилья в Москве и Петербурге. За последние три года это значение выросло на 9%.