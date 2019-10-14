Сборная России по футболу обыграла команду Кипра. События дня. ФАН-ТВ

Увеличилось число жертв тайфуна «Хагибис» Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 39. Пропавшими без вести числятся 17 человек. Опасная стихия продолжает властвовать в 12 префектурах центральной части страны. Тайфун сопровождается сильным ветром и ливнями. Из берегов вышли реки, которые подтопили жилые дома. Многие здания остаются без электричества и водоснабжения. Напомним, тайфун «Хагибис» ударил по Японии в субботу. Считается, что он будет сильнейшим за последние 60 лет.

Армия САР контролирует границу с Турцией Военные Сирии защитят людей, которые проживают в районе города Кобани. 14 октября армия возьмет под контроль этот участок границы с Турцией. Такая информация появилась в местных СМИ. По сообщениям журналистов, войска уже вступили в город Манбидж. Жители населенных пунктов к востоку от Евфрата приветствуют такое решение. В городе Хасака люди выходят на улицы и выступают за возвращение под суверенитет республики северных и северо-восточных районов страны. Тем временем Турция продолжает свою операцию «Источник мира». Анкара намерена расчистить территории от вооруженных формирований оппозиции «Сирийские демократические силы».

Недостатки F-35A Lightning Несовершенные F-35A Lightning II. В истребителях пятого поколения, которые служат в военно-воздушных силах Норвегии, обнаружены недостатки. Как отмечают американские издания, норвежцы поняли, что тормозной парашют самолета не так надежен. F-35A Lightning II — истребители, которые предназначались для так называемого «сдерживания» России. Их нередко критиковали из-за технических недостатков и высокой стоимости.