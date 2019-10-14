Дзюба по-доброму потроллил Черышева после победы над сборной Кипра

Южная Никосия, 14 октября. Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба по-товарищески потроллил полузащитника Дениса Черышева после разгромной победы над командой Кипра.

Шуточный эпизод произошел в микст-зоне во время общения футболистов с журналистами. Российский капитан по-дружески стал передразнивать коллегу по сборной на испанском языке.

А после того, как полузащитник, закончив говорить со спортивными репортерами, отправился в раздевалку, Дзюба крикнул ему вслед, что каждый должен заниматься своим делом.

«Ты все сказал на футбольном поле, тут моя территория! Каждый пусть занимается своим делом», — пошутил капитан сборной России по футболу.

"Ты всё сказал на футбольном поле!"

Дзюба троллит Черышева ???????? @Cheryshev

За видео спасибо @edim_sport ???? pic.twitter.com/b7YB0vbJeB — Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019

Напомним, что накануне наша команда в очередном мачте отборочного раунда Евро-2020 на поле соперника разгромила сборную Кипра со счетом 5:0, и досрочно завоевала путевку на первенство Старого света.

В этой игре Денис Черышев отметился дублем, забив мячи в ворота соперника на девятой минуте и в добавленное время. Во встрече отличился и капитан команды — Артем Дзюба забил на 79-й минуте.

Как напоминает «Газета.ru», в отборочном раунде чемпионата Европы 2020 года россиянам осталось провести домашнюю встречу с Бельгией (16 ноября) и выездную игру с Сан-Марино (19 ноября).

Добавим, что в начале октября школьник из Красноярска, которого затравили в учебном заведении за прическу, посетил тренировку сборной России по футболу. Мальчик пришел на тренировку вместе со своей матерью. Ребенок познакомился с именитыми российскими футболистами, а также посмеялся над шуткой Артема Дзюбы.