Мигрантов из Украины запишут в самозанятые в РФ

Москва, 14 октября. Минфин планирует разрешить мигрантам из ряда стран ближнего зарубежья пользоваться налоговым режимом самозанятых.

Соответствующее предложение уточнить отдельные положения закона о налоге для самозанятых министерство направило в правительство РФ, но решения по этому вопросу пока нет.

В данный момент пользоваться этим налоговым режимом могут граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, сообщают «Известия». Граждане других стран должны получать патент или оформлять рабочую визу и разрешение на работу.

В случае одобрения инициативы Минфина, режим будет распространяться также на граждан Украины, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии и Азербайджана.

Льготная налоговая ставка в размере до 6% от суммы заработка для трудовых мигрантов может оказаться выгоднее приобретения патента, плата за который составляет около четырех тысяч рублей в месяц. Эксперты полагают, что нововведение поможет компенсировать дефицит рабочей силы в России.

По словам председателя профессионального союза трудящихся мигрантов Рената Каримова, на сегодняшний день в России работают около семи миллионов иностранцев. Лишь два миллиона из них имеют действующий патент, остальные, по мнению Каримова, трудятся нелегально.

Специалист отметил, что налоговый режим самозанятых мог бы привлечь иностранных работников, если бы власти изменили для них режим пребывания в стране.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что при росте общего числа трудовых мигрантов в России в нынешнем году число действующих документов для их работы осталось прежним.