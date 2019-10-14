Поклонская отреагировала на заявление преемницы Меркель о Крыме

Москва, 14 октября. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская отреагировала на слова преемницы канцлера Ангелы Меркель на посту лидера Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр о воссоединении Крыма с Россией.

С заявлением на тему немецкий политик выступила накануне на конференции Молодежного союза ФРГ, отметив, что Берлин хочет восстановить хорошие отношения с Россией, однако не может, так как видит в ситуации с возвращением полуострова в состав России якобы «признаки нарушения международного права».

Заместитель руководителя комитета нижней палаты российского парламента по международным делам прокомментировала слова Крамп-Карренбауэр на своей странице в «ВКонтакте».

«Абсолютно ничего нового не заявила, да и не ждали. Собственно, способность признавать очевидные факты и называть вещи своими именами — это удел сильных политиков, а не слабых людей», — написала Наталья Поклонская.

«Вот время и покажет, кто есть кто в современной мировой политике. Надеюсь, смелые и независимые еще есть», — констатировала депутат Государственной думы от Республики Крым.

Добавим, что на днях парламентарий рассказала, что люди на Западе уже признали Крым частью России. Политическое признание полуострова российским является делом времени, подчеркнула Поклонская.

Как напоминает «Газета.ru», воссоединения Крыма и Севастополя с Россией произошло в марте 2014 года по результатам проведенного на полуострове референдума. Итоги голосования показали, что более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав РФ.