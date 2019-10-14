«Адмирал Макаров» провел стрельбы в Средиземном море

Тартус, 14 октября. Российский фрегат «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье.

По словам командира корабля капитана второго ранга Антона Куприна, моряки провели стрельбы, используя различные виды вооружений. В частности, из артиллерийской установки калибра 100 мм было выпущено 80 снарядов менее чем за минуту.

«Все вооружение корабля проверено в бою, непосредственно выполнены стрельбы «Калибрами», выполнены стрельбы зенитными комплексами. Корабли такого же проекта неоднократно выполняли задачи в Средиземном море, на сегодняшний день, пожалуй, это самое современное оружие России», — приводит ТАСС слова Куприна.

По пути в Тартус, где находится пункт обеспечения Военно-морского флота РФ, «Адмирал Макаров» доставил на греческий остров Корфу, на котором проходила Русская неделя, образ апостола Андрея Первозванного, одного из небесных покровителей ВМФ.

Фрегат «Адмирал Макаров» входит в состав Черноморского флота. Он был спущен на воду в сентябре 2015 года и стал третьим кораблем своей серии. Фрегат может развивать скорость до 30 узлов, на его вооружении находятся ракетные комплексы «Калибр» и «Штиль-1», а также артиллерийские установки, торпеды, реактивные бомбы и автоматические зенитные установки.

Пункт материально-технического обеспечения в Тартусе был создан в 1971 году. В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о его размещении в Тартусе сроком на 49 лет. Там могут базироваться до 11 кораблей.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что российские фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» «окружили» американский ракетный эсминец «Дональд Кук» в Эгейском море.