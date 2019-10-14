Эпоха аналогового телевидения завершилась в России

Москва, 14 октября. В России в понедельник с полным переходом по всей стране на «цифру» завершилась эпоха аналогового телевизионного вещания.

Трансляцию федеральных телеканалов в рамках последней волны отключений прекратили сегодня более трех тысяч из 13 тысяч аналоговых передатчиков, работавших в российском эфире.

Аналоговое вещание 14 октября прекратилось в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Севастополе и Республике Крым, а также еще в 17 российских регионах, попавших в последний этап перехода на «цифру».

Напомним, что первым российским регионом, где выключили «аналог», стала в декабре прошлого года Тверская область. После этого аналоговое вещание в три этапа было отключено еще в 63 регионах – в феврале, апреле и июне 2019 года.

При этом, как отмечают в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, переход с аналогового вещания на цифровое проходил без особых проблем.

«По всем регионам число тех, кто замечает переход, на всем протяжении отключения составляет от 1,5 до 2%. Все остальные давно смотрят кабельное, цифровое или спутниковое телевидение», — пояснили в ведомстве.

Как напоминает «Газета.ru», в России создана сеть цифрового эфирного телевещания, в составе которой более пяти тысяч передающих станций. Всего на программу перехода на цифровое вещание было направлено около 168 млрд рублей.