Путин обсудит ситуацию в Сирии и цены на нефть с властями Саудовской Аравии

Москва, 14 октября. Президент РФ Владимир Путин посетит в понедельник Саудовскую Аравию, где обсудит ситуацию в Сирии и цены на нефть с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, в ходе переговоров планируется затронуть также вопросы ситуации в районе Персидского залива и урегулирование палестино-израильского конфликта.

«Будут затронуты вопросы координации совместных действий в целях стабилизации на мировом углеводородном рынке. Ранее при активной роли России и Саудовской Аравии удалось согласовать продление до марта следующего года договоренности по сокращению объемов добычи нефти», — приводит ТАСС слова Ушакова.

Он отметил также, что стороны обсудят перспективы сотрудничества в области энергетики, сельского хозяйства, промышленности, партнерство в военно-технической сфере и культурно-гуманитарные обмены.

«Ожидается обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам международной повестки с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», — рассказал Ушаков.

В ходе визита Путин примет участие в заседании Российско-саудовского экономического совета и встретится с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

В воскресенье в интервью телеканалам арабских стран президент России заявил, что удовлетворен уровнем отношений с Саудовской Аравией и видит широкие перспективы для наращивания сотрудничества. По словам Путина, Москва рассматривает королевство как дружеское государство.

Ожидается, что по итогам визита в Эр-Рияд будет подписано около 30 документов, среди которых межведомственные и коммерческие соглашения.

Как пишут «Известия», ранее страны договорились о сотрудничестве в сфере транспортной инфраструктуры. Одним из ключевых соглашений станет подписание контракта на строительство железнодорожных веток в Саудовской Аравии между «Российскими железными дорогами» и Саудовской железнодорожной компанией.