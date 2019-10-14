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Учебный самолет ВВС Канады разбился в США

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Учебный самолет ВВС Канады разбился в США

Вашингтон, 14 октября. В штате Джорджия потерпел крушение учебно-тренировочный самолет военно-воздушных сил Канады CT-144 Tutor.

Как сообщает пресс-служба федерального управления гражданской авиации США, инцидент с военным самолетом произошел в окрестностях города Брукс, во время ЧП никто, к счастью, не пострадал.

Воздушное судно, которое направлялось на авиационное шоу в Атланту, упало на пастбище, пилот CT-144 Tutor успел катапультироваться. О причинах случившегося пока не сообщается, передает «Газета.ru».

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Источник: РИА Новости
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