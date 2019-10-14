Роструд напомнил о двойной оплате работы в праздники

Москва, 14 октября. Роструд напомнил, что работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить сотруднику дополнительный день отдыха.

Как сообщает пресс-служба ведомства, привлекать к работе в выходные и праздничные дни можно лишь с письменного согласия сотрудника и с изданием особого распоряжения или приказа.

Труд в выходные и праздники должен быть оплачен не менее чем в двукратном размере. Работник может отказаться от этого и потребовать дополнительный выходной, который должен представлять собой полный день вне зависимости от фактически отработанного времени.

Попросить сотрудника выйти на работу в праздник можно лишь для выполнения непредвиденных задач, от которых зависит нормальная работа организации или индивидуального предпринимателя.

В Роструде уточнили, что есть ряд ситуаций, когда согласие работника на выход в праздничные дни не обязательно. К ним относятся ликвидация последствий катастроф или производственной аварии, предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества компании, государства или муниципалитета.

В списке таких случаев также работа в условиях чрезвычайного или военного положения, выполнение неотложных задач ввиду чрезвычайных обстоятельств — пожара, наводнения, эпидемии — а также в других случаях, когда под угрозу ставятся жизнь и здоровье или нормальные условия жизни человека.

Особый порядок привлечения к работе в выходные и праздники действует для представителей творческих профессий, включенных в специальный перечень, утвержденный правительством.

Ряд категорий граждан, среди которых инвалиды, матери и отцы-одиночки, ухаживающие за больными и другие, вправе отказаться от работы в праздничные дни.

Как пишет «Газета.ру», ранее Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре — россияне будут отдыхать 2, 3 и 4 ноября.