Обнаружены недостатки у предназначенных для «сдерживания» России F-35 ВВС Норвегии

Осло, 14 октября. В военно-воздушных силах Норвегии найдены недостатки в истребителях пятого поколения F-35A Lightning II, которые предназначались для так называемого «сдерживания» России.

По данным американского издания Defense News, норвежцы обнаружили, что тормозной парашют самолета недостаточно надежен, и для большей безопасности нужна его серьезная доработка.

«Согласно требованиям, при раскрытии парашюта допускается одна нештатная ситуация на десять тысяч, что в настоящее время не соблюдается», — пишут в заметке об F-35ВВС Норвегии журналисты СМИ.

К слову, F-35 Lightning II — это второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Истребители регулярно критикуют за высокую стоимость и различные технические неполадки.

Год назад стало известно о жалобах пилотов F-35, у которых наблюдались симптомы кислородного голодания, а в ноябре военное ведомство США на месяц заморозило программу оснащения армии F-35 из-за ржавчины на самолетах.

Как напоминает «Газета.ru», американские военные ищут способы подготовить истребители-невидимки F-35 к противодействию российским системам ПВО с помощью компьютерного моделирования.

Ранее российские и западные СМИ сообщили, что американские F-35 оказались уязвимы перед российскими зенитными ракетными комплексами С-400. Кроме того, Москва активно занимается разработкой С-500, который способен поражать американские «невидимки» с более дальнего расстояния.