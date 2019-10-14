Комментарий на Youtube впервые в истории набрал миллион лайков

Москва, 14 октября. Американский музыкант Сет Эверман оставил комментарий под клипом певицы из США Билли Айлиш и набрал более 1,1 млн лайков.

В апреле нынешнего года Эверман написал в комментариях к размещенному на Youtube клипу Айлиш «Bad Guy» «я лысый парень (I'm the bald guy)», что пришлось по душе интернет-пользователям. Комментарий собрал более 1,1 млн лайков и 500 ответов. Отметим, что на фото, которое певец использует на этом сайте, он действительно лысый.

Клип Билли Айлиш на сегодняшний день посмотрели более 586 миллионов раз. Как пишут «Известия», юная певица стала первым в истории музыкантом, рожденным в XXI веке, чья песня заняла первую строчку в чартах.

Ранее издание сообщило, что композиция «Bad guy» стала самой популярной летней песней в Москве по версии сервиса «Яндекс.Музыка». В августе на церемонии вручения премии MTV Video Awards Айлиш назвали лучшим молодым артистом, ее клип «Bad Guy» победил в категории «Лучший монтаж», также Айлиш присудили победу в номинации «Пуш-артист года». Отметим, что сама певица проспала церемонию, которая проходила в американском Нью-Джерси, из-за концерта в Москве.