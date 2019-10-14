Названы продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях

Москва, 14 октября. Врачи назвали пять продуктов, тяга к которым может говорить о скрытых заболеваниях.

По мнению специалистов, желание съесть что-то определенное не всегда возникает из-за пищевых привычек. В ряде случаев такие позывы свидетельствуют о недостатке определенных витаминов и микроэлементов.

Тяга к сладкому может говорить о нарушениях в работе пищеварительного аппарата. Сахар, к примеру, «съедает» грибок, вызывающий молочницу. Если желание съесть что-то сладкое становится непреодолимым, следует проверить желудок и кишечник.

Потребность в соленых продуктах, отмечают специалисты, может возникать при вялотекущих воспалениях мочеполовой системы, а также при сниженном иммунитете.

В случае с острыми и пряными продуктами стоит позаботиться о своевременном принятии противовирусных препаратов. Если вас тянет на лук или горчицу — это может говорить о нехватке фитонцидов, которые нужны организму для борьбы с вирусами.

Желание поедать семечки или орехи может указывать на недостаток витамина Е. Его дефицит, в свою очередь, порой возникает из-за панкреатита или синдрома короткой кишки.

Потребность в йогуртах и мороженом, то есть продуктах со сливочной текстурой, может свидетельствовать об изжоге или кислотном рефлюксе. При воспалении слизистой организму нужны продукты, обладающие обволакивающим воздействием.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что ожирение у человека повышает вероятность инфаркта, диабета и онкологических заболеваний.