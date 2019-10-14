Конгрессмен поздравил ВМС США картинкой с российским крейсером

Вашингтон, 14 октября. Американский конгрессмен Брайан Маст поздравил ВМС США с годовщиной основания картинкой с российским атомным крейсером «Петр Великий».

Поздравительный пост Маст опубликовал в своем Twitter. На изображении нельзя различить бортовой номер корабля, но зато отчетливо виден Андреевский флаг на его корме. На ошибку конгрессмену указал журналист Politico Дейв Браун. После этого пост был исправлен, вместо картинки к нему прикрепили официальный проморолик американских Военно-морских сил.

Но это не успокоило пользователей соцсети, которые продолжили шутить над политиком в комментариях.

«Хорошая работа, товарищ! Спасибо за поддержку русского флота!» — написал @scaldedpuppy. «Русский корабль был очень милым. Зачем вы убрали его?» — спрашивает @marsha_frame. «Брайан Маст празднует сегодня день российского флота?» — иронизирует @themistocles_w.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», прозванный «убийцей авианосцев», был введен в строй в 1998 году. Корабль оснащен ракетным комплексом «Гранит», предназначенным для борьбы с мощными группировками противника, а также зенитной ракетной системой С-300Ф. «Петр Великий» способен развивать скорость до 32 узлов (60 километров в час), его энергетическая установка рассчитана на эксплуатацию в течение 50 лет.

День ВМС США празднуется 13 октября в честь оснащения в 1775 году двух вооруженных парусных судов для борьбы с английским флотом.