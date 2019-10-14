Премьер Украины посетил концерт неонацистов, пишут СМИ

Киев, 14 октября. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук побывал на концерте, где выступала ультраправая группа «Сокира Перуна».

Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на одного из лидеров украинских радикалов Евгения Карася. В качестве доказательств тот опубликовал фото Гончарука, стоящего на сцене на фоне коловрата, который широко используется в качестве символа украинскими неонацистами.

Весной прошлого года на Украине было заведено уголовное дело по факту использования на концертах «Сокиры Перуна» свастики и других нацистских символов. Участники группы, как уточняет издание, нередко декламировали со сцены фашистские лозунги и цитировали итальянского дуче Бенито Муссолини.

По словам Карася, концерт организовал обвиняемый в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько.

Алексей Гончарук — самый молодой глава правительства в истории Украины. Имеет степень доктора философии в области права.

«Сокира Перуна» — украинская рок-группа, известная неонацистской тематикой. Ее бывший участник Дмитрий Волков был осужден за погром синагоги.

Олесь Бузина, работавший на Украине и писавший, в том числе, для российских изданий, был убит в Киеве в апреле 2015 года. Незадолго до смерти журналист рассказывал, что ему поступают угрозы от украинских неонацистов. Следствие рассматривает несколько версий, по одной из которых убийство связано с профессиональной деятельностью Бузины. Обвиняемые — Андрей Медведько и Денис Полищук находятся на свободе. Как пишут «Известия», в сентябре Медведько был избран в общественный совет Национального антикоррупционного бюро Украины.